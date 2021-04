Ornella Vanoni la spara grossa sul Governo: “Il gioco dell’oca” (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante la puntata di “Otto e Mezzo” da Lilli Gruber, la cantante, Ornella Vanoni dice la sua sull’operato di Governo: cosa ne pensa Nel recente passato è stata una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante la puntata di “Otto e Mezzo” da Lilli Gruber, la cantante,dice la sua sull’operato di: cosa ne pensa Nel recente passato è stata una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Ornella Vanoni, Antonella Attili, Paolo Rossi, Colapesce e Dimar… - La7tv : #ottoemezzo La cantante Ornella Vanoni sulla situazione italiana: 'Dobbiamo vaccinare il più possibile altrimenti d… - statodelsud : Otto e mezzo, Ornella Vanoni da Lilli Gruber canta Domani è un altro giorno per il premier - Pino__Merola : Otto e mezzo, Ornella Vanoni da Lilli Gruber canta Domani è un altro giorno per il premier - mbbelluco : RT @La7tv: #ottoemezzo Ornella Vanoni intona una canzone per il premier Mario #Draghi. 'Domani è un altro giorno', il brano scelto dalla gr… -