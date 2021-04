Gundogan si sfoga sui social | “Nessuno pensa a noi giocatori? Giochiamo sempre più partite”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il centrocampista del Manchester City Ilkay, attraverso un post sui, si è lamentato del nuovo format della Champions League, passato leggermente sotto traccia negli ultimi giorni. “Con tutto ciò che sta accadendo riguardo la Superlega, possiamo parlare anche del nuovo format della Champions League? Ancora, ancora e ancoraa noi? – scrive il tedesco – Ovviamente, rispetto alla Superlega, il nuovo format della Champions League è il male minore. Tuttavia il format attuale funziona alla grande e contribuisce a rendere la Champions League la competizione per club più popolare nel mondo, sia per iche per i tifosi“. SportFace.