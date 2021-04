Morte George Floyd, Chauvin condannato per omicidio. Biden: “Un passo avanti contro il razzismo sistemico” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato alla nazione dopo la condanna di Chauvin per l’omicidio di George Floyd. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden accoglie con soddisfazione la condanna di Derek Chauvin, ex agente di Polizia accusato della Morte di George Floyd. La Camera di consiglio è durate dieci ore circa, poi la giuria ha letto il suo verdetto: l’ex agente è colpevole di omicidio. Morte George FloydMorte George Floyd, Biden dopo la condanna dell’ex agente: “Non dobbiamo pensare di aver finito” Joe Biden ha seguito con grande ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Presidente degli Stati Uniti Joeha parlato alla nazione dopo la condanna diper l’di. Il Presidente degli Stati Uniti Joeaccoglie con soddisfazione la condanna di Derek, ex agente di Polizia accusato delladi. La Camera di consiglio è durate dieci ore circa, poi la giuria ha letto il suo verdetto: l’ex agente è colpevole didopo la condanna dell’ex agente: “Non dobbiamo pensare di aver finito” Joeha seguito con grande ...

