Salvini e il caso Open Arms. Ecco le motivazioni del processo. Per il giudice sono emersi fatti a sostegno dell’accusa (Di martedì 20 aprile 2021) Deve essere il processo a stabilire se Matteo Salvini ha davvero sequestrato – o meno – i 147 migranti a bordo della nave Open Arms. Questo quanto si legge nel decreto del gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, che sottolinea come il dibattimento “è necessario” per valutare la vicenda sotto tutte le sue sfaccettature. In particolare l’interpretazione data dal giudice riguarda la necessità di arrivare ad esaminare i fatti contestati in quanto “la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in sede di udienza preliminare l’apprezzamento del giudice non si sviluppa, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Deve essere ila stabilire se Matteoha davvero sequestrato – o meno – i 147 migranti a bordo della nave. Questo quanto si legge nel decreto del gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, che sottolinea come il dibattimento “è necessario” per valutare la vicenda sotto tutte le sue sfaccettature. In particolare l’interpretazione data dalriguarda la necessità di arrivare ad esaminare icontestati in quanto “la Corte Costituzionale ha più volte affermato che, in sede di udienza preliminare l’apprezzamento delnon si sviluppa, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del ...

Advertising

LegaSalvini : CASO OPEN ARMS, DA TONINELLI AZIONI LEGALI CONTRO MATTEO #SALVINI ???? - LegaSalvini : == CASO GRILLO, SALVINI: DI PESSIMO GUSTO LE FRASI SULLA DENUNCIA RITARDATA DELLA RAGAZZA == - Pierferdinando : La mia intervista al @Corriere su #casogregoretti:«Su @matteosalvinimi avevo ragione.Ora riforma della giustizia. I… - pietro_panico : #Salvini ha violato la legge ed è giusto che vada a processo: impedire lo sbarco dei 147 profughi di @openarms_fund… - romanino48 : RT @Tradecon1: Il senato che FA DI TUTTO PER NON FAR PARTIRE L’INCHIESTA SU CASO PALAMARA. E no cari signori, no. Si vuole chiaramente pol… -