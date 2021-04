Italia in Comune: Il governo esprima dissenso sulle parole di Grillo (Di martedì 20 aprile 2021) – “Abusando del suo enorme potere politico e mediatico Beppe Grillo si permette di sentenziare, di ergersi a giudice e decidere lui su una vicenda dai contorni tragici e, intervenendo in totale spregio al nostro sistema giudiziario, arriva addirittura a dire arrestate anche me. parole che vanno contro la nostra stessa Costituzione”. Così in una nota Alessio Pascucci (nella foto), coordinatore nazionale di Italia in Comune. “Sono parole inaccettabili e dette dal leader del partito politico più votato alle scorse elezioni, quello più rappresentato nel Parlamento, quello che ha espresso il Presidente del Consiglio dei Ministri per ben due volte consecutive, è oltre l’inaccettabile. Come Italia in Comune esprimiamo solidarietà alla ragazza e a tutte le vittime di violenza ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) – “Abusando del suo enorme potere politico e mediatico Beppesi permette di sentenziare, di ergersi a giudice e decidere lui su una vicenda dai contorni tragici e, intervenendo in totale spregio al nostro sistema giudiziario, arriva addirittura a dire arrestate anche me.che vanno contro la nostra stessa Costituzione”. Così in una nota Alessio Pascucci (nella foto), coordinatore nazionale diin. “Sonoinaccettabili e dette dal leader del partito politico più votato alle scorse elezioni, quello più rappresentato nel Parlamento, quello che ha espresso il Presidente del Consiglio dei Ministri per ben due volte consecutive, è oltre l’inaccettabile. Comeinesprimiamo solidarietà alla ragazza e a tutte le vittime di violenza ...

