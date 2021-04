“Ha il cervello bruciato”. Roberto Poletti, sfuriata in diretta contro il chiacchierato vip (Di martedì 20 aprile 2021) Covid, covidioti, vaccini e No-Vax. La pandemia ha violentemente introdotto nel parlato quotidiano termini e discussioni sconosciute fino a pochi mesi fa. Al bar come in televisione, in famiglia e nella pubblica piazza, con mascherine e distanziati, non si parla d’altro. Il contagio, il coronavirus, chi segue le misure, chi non ce la fa più, chi è stremato e ‘parte per la tangente’. E quanto avvenuto nella puntata di martedì 20 aprile 2021 de “La vita in diretta” lo conferma in pieno. Cosa è successo? È presto detto. Negli ultimi tempi, complice forse il perdurare dell’emergenza, l’insofferenza nei confronti dei provvedimenti presi dal governo per arginare il contagio è aumentata sensibilmente. Tra i fautori di tesi complottiste e negazioniste ci sono anche diversi vip. Come il cantante Miguel Bosé che, poche ore fa se ne è uscito con la frase: “Ma quale pandemia, è un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Covid, covidioti, vaccini e No-Vax. La pandemia ha violentemente introdotto nel parlato quotidiano termini e discussioni sconosciute fino a pochi mesi fa. Al bar come in televisione, in famiglia e nella pubblica piazza, con mascherine e distanziati, non si parla d’altro. Il contagio, il coronavirus, chi segue le misure, chi non ce la fa più, chi è stremato e ‘parte per la tangente’. E quanto avvenuto nella puntata di martedì 20 aprile 2021 de “La vita in” lo conferma in pieno. Cosa è successo? È presto detto. Negli ultimi tempi, complice forse il perdurare dell’emergenza, l’insofferenza nei confronti dei provvedimenti presi dal governo per arginare il contagio è aumentata sensibilmente. Tra i fautori di tesi complottiste e negazioniste ci sono anche diversi vip. Come il cantante Miguel Bosé che, poche ore fa se ne è uscito con la frase: “Ma quale pandemia, è un ...

