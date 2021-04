Stefania Orlando, la morte della migliore amica Alessandra (Di domenica 18 aprile 2021) L’ex gieffina Stefania Orlando è una donna che ha dimostrato di essere forte e senza peli sulla lingua. Durante il percorso al GF 2021 è stata una delle concorrenti più amate, ma nella vita le sofferenze non l’hanno risparmiata. Proprio al Grande Fratello l’Orlando ha parlato infatti di un evento che l’ha traumatizzata a lungo, la morte della migliore amica Alessandra.L’amica di Stefania è infatti venuta a mancare per un tumore. Una sorella più che un’amica, la sua compagna di avventure, la sua amica del cuore. “Sono dovuta andare dallo psichiatra” ha affermato “dopo la morte della mia amica, stavo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) L’ex gieffinaè una donna che ha dimostrato di essere forte e senza peli sulla lingua. Durante il percorso al GF 2021 è stata una delle concorrenti più amate, ma nella vita le sofferenze non l’hanno risparmiata. Proprio al Grande Fratello l’ha parlato infatti di un evento che l’ha traumatizzata a lungo, la.L’diè infatti venuta a mancare per un tumore. Una sorella più che un’, la sua compagna di avventure, la suadel cuore. “Sono dovuta andare dallo psichiatra” ha affermato “dopo lamia, stavo ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - ssofiaaaas : ?????? scansateve tutti, che deve passà la Queen Stefania Orlando - amaresempre : RT @4untiesnixx: non Stefania Orlando che un giorno “Rosalinda è entrata come Adua, poi stava con Massimiliano, poi non ci è mai stata, poi… -