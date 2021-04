L’Eca dice no alla Super Lega: “Siamo fortemente contrari” (Di domenica 18 aprile 2021) L’Eca appoggia l’Uefa alla lotta alla Super Lega. In bilico la carica di Agnelli e il futuro di dodici club: il duro comunicato L’Eca dice no: l’Associazione dei Club Europei si schiera contro la creazione della Super Lega. Domani dovrebbe essere atteso Agnelli a Nyon per decidere il suo futuro. Il presidente potrebbe decadere con nomina della nuova carica a Van der Sar. Non presenti alla riunione i dodici club che dovrebbero aderire al progetto. “alla luce dei rapporti odierni sul tema del cosiddetto campionato separatista, L’Eca, in qualità di organo che rappresenta 246 principali club in tutta Europa, ribadisce il suo impegno dichiarato a lavorare allo sviluppo del modello ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021)appoggia l’Uefalotta. In bilico la carica di Agnelli e il futuro di dodici club: il duro comunicatono: l’Associazione dei Club Europei si schiera contro la creazione della. Domani dovrebbe essere atteso Agnelli a Nyon per decidere il suo futuro. Il presidente potrebbe decadere con nomina della nuova carica a Van der Sar. Non presentiriunione i dodici club che dovrebbero aderire al progetto. “luce dei rapporti odierni sul tema del cosiddetto campionato separatista,, in qualità di organo che rappresenta 246 principali club in tutta Europa, ribadisce il suo impegno dichiarato a lavorare allo sviluppo del modello ...

