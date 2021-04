Juventus, infortunio Ronaldo: piano di recupero alla Continassa (Di domenica 18 aprile 2021) Cristiano Ronaldo punta Juve-Parma: il piano di recupero alla Continassa del portoghese, soltanto affaticato Secondo Tuttosport è un affaticamento, non un autentico infortunio quello occorso a Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarà out in Atalanta-Juve per un problema ai flessori. Per il quotidiano torinese, il portoghese beneficiando del riposo contro l’Atalanta potrebbe recuperare per la gara contro il Parma ed essere dunque a disposizione di Andrea Pirlo per le prossime gare e per il rush finale della stagione. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Cristianopunta Juve-Parma: ildidel portoghese, soltanto affaticato Secondo Tuttosport è un affaticamento, non un autenticoquello occorso a Cristiano. Il portoghese sarà out in Atalanta-Juve per un problema ai flessori. Per il quotidiano torinese, il portoghese beneficiando del riposo contro l’Atalanta potrebbe recuperare per la gara contro il Parma ed essere dunque a disposizione di Andrea Pirlo per le prossime gare e per il rush finale della stagione. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Matteo #Anzolin si racconta: l'infortunio, il rientro e l'esordio in Serie C. ?? On demand, su… - infoitsport : Juventus, infortunio Ronaldo: tempi di recupero stabiliti - infoitsport : Infortunio Ronaldo, il dubbio della Juventus: retroscena pre Atalanta - dileonic : @MatthijsPog ? Nessuno gode per l'infortunio di #Ronaldo, semmai c'è la curiosità di vedere le alternative a lui, s… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Juventus, dubbi sull’infortunio di #Cr7 che salterà la delicata sfida contro l'#Atalanta L'indiscrezione ?? #LeBombe… -