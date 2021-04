Contratti in scadenza, Salerno Pulita “si rischia immobilismo” (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese Si dice pronto a scioperare, con tutti i dipendenti e le altre sigle sindacali, il segretario generale della Csa Fiadel Salerno, Angelo Rispoli che ha acceso i riflettori su tre grandi crisi in atto: la mancanza del direttore amministrativo della Salerno Pulita, la mancanza di organico al Comune di Salerno e lavoratori in mobilità del Consorzio di Bacino Salerno 2. “Salerno Pulita è un’azienda con un fatturato da 28milioni e da 20 giorni è senza amministratore delegato – ha dichiarato Rispoli – Fra poco quest’azienda sarà paralizzata e addirittura rinnovare i Contratti di fitto dei macchinari che permettono la raccolta, l’amministratore che garantisce solo l’ordinaria amministrazione non ha più il potere di rinnovare i ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 16 aprile 2021) di Erika Noschese Si dice pronto a scioperare, con tutti i dipendenti e le altre sigle sindacali, il segretario generale della Csa Fiadel, Angelo Rispoli che ha acceso i riflettori su tre grandi crisi in atto: la mancanza del direttore amministrativo della, la mancanza di organico al Comune die lavoratori in mobilità del Consorzio di Bacino2. “è un’azienda con un fatturato da 28milioni e da 20 giorni è senza amministratore delegato – ha dichiarato Rispoli – Fra poco quest’azienda sarà paralizzata e addirittura rinnovare idi fitto dei macchinari che permettono la raccolta, l’amministratore che garantisce solo l’ordinaria amministrazione non ha più il potere di rinnovare i ...

Advertising

InvestingItalia : Probabile che Ue chiuda contratti con Astrazeneca, J&J a scadenza - viceministro Francia - - ile_jacob : @isabenanti Scusa isa ma perché che sia brando che la isoardi siano usciti insieme per problemi agli occhi entrambi… - carlojuventino5 : @Merr88_ @FrancescoOrdine Perché guadagnerebbe 2 3 milioni in meno e poi c'è raiola che ha una corsia preferenziale… - robertoverdi9 : @ilciccio67 Non dovevano portare Dybala a scadenza. Elemosinare sul contratto di Dybala e “regalare” soldi a Ramsey… - pbrex668 : RT @Rossonerosemper: La storia di Donnarumma ostaggio di Raiola risparmiatecela. I contratti di procura durano due anni e per regolamento F… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratti scadenza Zero contributi per chi assume giovani: a chi spetta l'esonero ...di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza,... 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a ...

Coronavirus: si riapre dal 3 Maggio. A Giugno vaccino anche ai trentenni ...del Governo sarà mettere a punto il nuovo decreto legge che sostituirà quello attuale in scadenza a ... 'Stiamo negoziando con la Commissione e con molti altri Paesi nel mondo su contratti pluriannuali ...

Fiorentina, in caso di addio di Vlahovic viola pronti a tornare su Belotti: Cairo chiede 30 milioni La Fiorentina farà di tutto per rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2023, ma si sta guardando intorno anche nell'eventualità che dovesse ...

Milan, rinnovo Donnarumma: il muro contro muro che favorisce altri club La situazione in stand by per il rinnovo di Donnarumma con il Milan favorisce la concorrenza, ecco chi è interessato al portiere ...

...di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa,... 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per ia ......del Governo sarà mettere a punto il nuovo decreto legge che sostituirà quello attuale ina ... 'Stiamo negoziando con la Commissione e con molti altri Paesi nel mondo supluriannuali ...La Fiorentina farà di tutto per rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2023, ma si sta guardando intorno anche nell'eventualità che dovesse ...La situazione in stand by per il rinnovo di Donnarumma con il Milan favorisce la concorrenza, ecco chi è interessato al portiere ...