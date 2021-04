La Groenlandia difende le sue terre dallo sfruttamento minerario

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Groenlandia difende

La Stampa

Ma il loro sfruttamento è molto inquinante, perché produce una forte radioattività e, spesso, i giacimenti si trovano vicini a quelli d'uranio, come nel caso della. Gli Stati Uniti hanno ...Sicon molti e si attacca con pochi. La De a in questo è una eccezione ... Il modo italiano ... dallaa Cipro . Quest'anno, per gli ottavi, gli avevano sorteggiato un'avversaria ...Inuit ataqatigiit, il principale partito di sinistra, ha vinto le elezioni locali promettendo di fermare un progetto minerario. Ma la svolta ambientalista non risolve il problema del futuro economico ...Il voto della Groenlandia, che ha uno status di autonomia su diverse materie, escluse la difesa e gli esteri, era osservato con attenzione a livello internazionale. – Un giacimento minerario, scrigno ...