Immagini di cani e gatti sulle lenzuola? Casahomewear donerà 2 euro a Enpa per ogni articolo

Casahomewear, la società di Leffe che produce biancheria per la camera da letto, sostiene Enpa, l'Ente Nazionale Protezione Animali: 2 euro del ricavato della vendita di ciascun prodotto della linea Amici a 4 Zampe sarà donato all'Associazione per l'intero anno. La linea Amici a 4 zampe si riconosce proprio per le immagini fotografiche di cani e gatti e non solo, prodotte con stampante digitale ad alta definizione. La linea comprende lenzuola, federe, sacchi copripiumino, copriletti trapuntati con imbottitura in pet riciclato ecosostenibile disponibili in ogni misura. Dal letto matrimoniale al lettino per i più piccoli, in un mix di qualità, funzionalità e tenerezza.

Ultime Notizie dalla rete : Immagini cani La Valle d'Aosta di nuovo su Linea Bianca, appuntamento da non perdere su Rai1 In attesa di ritrovare i turisti in presenza, le immagini costituiscono un importante veicolo ... e successivamente la conoscenza dei cani "Terranova", chiamati i giganti gentili, per comprenderne ...

Poliziotto uccise il pitbull Rocky durante un arresto: inizia il processo a Napoli Inizia il processo al poliziotto che sparò e uccise il pitbull Rocky durante un arresto a Napoli nel luglio 2019. Rinviato a giudizio l'agente che sparò contro il cane: nella prima udienza tenutasi al ...

Spagna, azienda tortura animali: chiuso il laboratorio dopo la circolazione di video Un laboratorio che praticava sperimentazione su animali è stato chiuso in Spagna dopo la dffusione di un video con ripetute scene di animali sottomessi a ...

