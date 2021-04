Fdi, Figliomeni: Ospedale San Giacomo, bontà nostre battaglie confermate da sentenza CdS (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “La sentenza del Consiglio di Stato che statuisce, definitivamente, l’illegittimita’ della chiusura dell’Ospedale San Giacomo, storico nosocomio della citta’ di Roma, conferma la bonta’ delle nostre battaglie compiute nel corso degli anni.” “Negli anni passati, anche su sollecitazioni di cittadini e comitati che ringrazio, oltre a varie richieste e sedute di commissione politiche sociali, presentai anche una mozione, con la quale sollecitavamo l’apertura di un tavolo di discussione con la Regione Lazio e le Autorita’ competenti al fine di procedere al sollecito ripristino della funzionalita’ dello stesso trattandosi di un prezioso presidio sanitario nel centro storico di Roma.” “Ora auspichiamo degli atti concreti e imminenti in tal senso e continueremo a vigilare e porre in essere ogni azione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Ladel Consiglio di Stato che statuisce, definitivamente, l’illegittimita’ della chiusura dell’San, storico nosocomio della citta’ di Roma, conferma la bonta’ dellecompiute nel corso degli anni.” “Negli anni passati, anche su sollecitazioni di cittadini e comitati che ringrazio, oltre a varie richieste e sedute di commissione politiche sociali, presentai anche una mozione, con la quale sollecitavamo l’apertura di un tavolo di discussione con la Regione Lazio e le Autorita’ competenti al fine di procedere al sollecito ripristino della funzionalita’ dello stesso trattandosi di un prezioso presidio sanitario nel centro storico di Roma.” “Ora auspichiamo degli atti concreti e imminenti in tal senso e continueremo a vigilare e porre in essere ogni azione ...

