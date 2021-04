Il Pensiero di Padre Pio per oggi 12 Aprile 2021 – Video (Di lunedì 12 aprile 2021) “Non perdiamoci di coraggio per qualche debolezza di spirito, andiamo ai piedi della croce” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti da San Pio da Pietrelcina. Riflettiamo insieme su questa perla di saggezza. “Nel nostro cuore deve sempre essere accesa la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 12 aprile 2021) “Non perdiamoci di coraggio per qualche debolezza di spirito, andiamo ai piedi della croce” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?vi proponiamo untra i tanti scritti da San Pio da Pietrelcina. Riflettiamo insieme su questa perla di saggezza. “Nel nostro cuore deve sempre essere accesa la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MarinaSereni : Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie… - MechaPardula : So benissimo di peccare di scarsa lucidità mentale, ma non avrei mai detto che davanti ai Flashback del padre di Er… - LouisCervantez : RT @giovis333: Pensiero di Padre Pio - Lunedì 12 Aprile Fatti animo e non temere le fosche ire di Lucifero. Rammentati per sempre di ques… - GianckyMacca : RT @MarinaSereni: Un pensiero al giorno a Padre Dall’Oglio e a tutte le persone rapite. Che tornino presto alle loro famiglie #PadreDallOgl… - Isabella00089 : RT @giovis333: Pensiero di Padre Pio - Lunedì 12 Aprile Fatti animo e non temere le fosche ire di Lucifero. Rammentati per sempre di ques… -