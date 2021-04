Governance - Il prezzo del potere | la recensione | Anime nere

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ladi, un film di Michael Zampino sulla fascinazione delnel mondo dell'affarismo, un ritratto feroce con due straordinari interpreti: Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni. Un affresco glaciale, implacabile e a tratti sarcastico della connivenza tra affari, politica e un sottobosco di piccoli criminali alla deriva. Sullo sfondo il mondo dell'industria petrolifera, che il regista Michael Zampino ha conosciuto molto da vicino per averci lavorato per quindici anni. Al centro (come leggerete nelladi- Ildel, in streaming su Prime Video dal 12 aprile) una riflessione sulla fascinazione delattraverso le dinamiche del noir. Zampino che è anche co-sceneggiatore insieme a Giampaolo G. ...

Advertising

il_letterino : RT @comingsoonit: Massimo Popolizio e @VinMarchioni sono i protagonisti di #Governance - Il prezzo del potere, un thriller 'shakespeariano'… - comingsoonit : Massimo Popolizio e @VinMarchioni sono i protagonisti di #Governance - Il prezzo del potere, un thriller 'shakespea… - Adler_Ent : Spietato, emozionante e sorprendente. Il conto alla rovescia è finito: #Governance – Il prezzo del potere con Massi… - occhiocine : Recensione, trama e cast del film italo - francese di Governance - Il prezzo del potere (2021) di Michael Zampino.… - Centraldocinema : GOVERNANCE - Il prezzo del potere di Michael Zampino dal 12 aprile su Amazon Prime Video... -

Ultime Notizie dalla rete : Governance prezzo

Al centro (come leggerete nella recensione di- Ildel potere , in streaming su Prime Video dal 12 aprile) una riflessione sulla fascinazione del potere attraverso le dinamiche del ...Sono gli ingredienti scelti dal regista italofrancese Micheal Zampino per la sua opera seconda,. Ildel potere (dal 12 aprile su Amazon Prime) Al centro, la coppia Massimo Popolizio ...Al centro (come leggerete nella recensione di Governance - Il prezzo del potere, in streaming su Prime Video dal 12 aprile) una riflessione sulla fascinazione del potere attraverso le dinamiche ...Il prezzo di ogni moneta sale quando la gente compra e scende ... Il token BTCLT è usato come "carburante" e probabilmente alla fine sarà usato in un processo di governance che gestisce la tesoreria ...