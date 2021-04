Roma, Consiglio di Stato: “L’ospedale San Giacomo non andava chiuso per vincoli di destinazione d’uso ed essenzialità servizio” (Di sabato 10 aprile 2021) Il Consiglio di Stato ha annullato la chiusura delL’ospedale San Giacomo di Roma, decisa dalla Regione Lazio nel 2008, accogliendo il ricorso di Oliva Salviati, discendente del cardinale Antonio Maria Salviati, che lo aveva donato nel 1593 alla città di Roma ad uso esclusivo per la cura dei malati. accogliendo il ricorso di Oliva Salviati, discendente del cardinale Antonio Maria Salviati, che lo aveva donato nel 1593 alla città di Roma ad uso esclusivo per la cura dei malati. Il vincolo di destinazione d’uso, dello storico nosocomio nel pieno centro della Capitale, è solo uno dei motivi del ricorso. Secondo la discendente del cardinale “non doveva disporsi la chiusura di servizi essenziali di altissima qualità, essendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Ildiha annullato la chiusura delSandi, decisa dalla Regione Lazio nel 2008, accogliendo il ricorso di Oliva Salviati, discendente del cardinale Antonio Maria Salviati, che lo aveva donato nel 1593 alla città diad uso esclusivo per la cura dei malati. accogliendo il ricorso di Oliva Salviati, discendente del cardinale Antonio Maria Salviati, che lo aveva donato nel 1593 alla città diad uso esclusivo per la cura dei malati. Il vincolo di, dello storico nosocomio nel pieno centro della Capitale, è solo uno dei motivi del ricorso. Secondo la discendente del cardinale “non doveva disporsi la chiusura di servizi essenziali di altissima qualità, essendo ...

Advertising

virginiaraggi : Per il Consiglio di Stato la chiusura dell'Ospedale San Giacomo a Roma è illegittima. Nei mesi scorsi ero stata lì… - luigidimaio : Appena rientrato a Roma, oggi nuova missione in #Libia con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di u… - raffaellamucci1 : RT @fattoquotidiano: Roma, Consiglio di Stato: “L’ospedale San Giacomo non andava chiuso per vincoli di destinazione d’uso ed essenzialità… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Roma, Consiglio di Stato: “L’ospedale San Giacomo non andava chiuso per vincoli di destinazione d’uso ed essenzialità… - fattoquotidiano : Roma, Consiglio di Stato: “L’ospedale San Giacomo non andava chiuso per vincoli di destinazione d’uso ed essenziali… -