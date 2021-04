Turismo Italia, Prontera (Valtur): “Pronti a aprire nostri villaggi turistici a giugno, vacanze in sicurezza” (Di venerdì 9 aprile 2021) Pronti a ripartire. Lo storico marchio del Turismo ‘made in Italy’ Valtur scalda i ‘motori’ dei propri villaggi turistici sulle coste Italiane e si prepara ad accogliere i turisti in piena sicurezza, nonostante l’emergenza Covid-19. “Abbiamo un’ottimistica aspettativa di apertura dei nostri villaggi mare in Italia, sia a marchio Valtur che Nicolaus, senza dubbio, già a giugno”, racconta in un’intervista ad Adnkronos/LabItalia, Sara Prontera, marketing manager di Valtur, che è stato acquisito dal Gruppo pugliese Nicolaus. Oggi, con i due marchi Valtur e Nicolaus, sono 33 i villaggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021)a ripartire. Lo storico marchio del‘made in Italy’scalda i ‘motori’ dei proprisulle costene e si prepara ad accogliere i turisti in piena, nonostante l’emergenza Covid-19. “Abbiamo un’ottimistica aspettativa di apertura deimare in, sia a marchioche Nicolaus, senza dubbio, già a”, racconta in un’intervista ad Adnkronos/Lab, Sara, marketing manager di, che è stato acquisito dal Gruppo pugliese Nicolaus. Oggi, con i due marchie Nicolaus, sono 33 i...

