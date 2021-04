Isola dei Famosi | Brando Giorgi si isola e fa infuriare Valentina Persia – VIDEO

(Di giovedì 8 aprile 2021)deiha scelto di allontanarsi dal resto del gruppo, lanciando una pesante accusa su. L’deiè iniziata da qualche tempo vedendo per la prima volta al timone dello show Ilary Blasi. In queste prime settimane le dinamiche tra i concorrenti erano passate un po’ in secondo piano, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - BarbaCarmela : RT @bestieed: se prima mi stava sulle palle Cerioli e la maggior parte dei naufraghi dell’isola, ora un po’ di più. non mi toccate Fariba s… - BELLISS16414189 : RT @vallodinoto: Isola dei Conigli Lampedusa #Sicilia #SiciliaBedda -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Brutte notizie per i fan de L'Famosi: questa sera, 8 aprile, il reality non andrà in onda. Ma come mai? Lo ha spiegato ...Questa la suddivisione per provincenuovi casi: Palermo 438, Catania 280, Caltanissetta 133, Siracusa 131, Agrigento 128, Messina 69, Enna 50, Ragusa 34 e Trapani 24.Isola dei Famosi: Brando Giorgi ha scelto di allontanarsi dal resto del gruppo, lanciando una pesante accusa su Valentina Persia.Andrea Cerioli attaccato da Daniela Martani: “Non fa un c***o sull’Isola” Daniela Martani è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione de ...