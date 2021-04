Spallanzani | Vaia | trascurati scuola | sport e tempo libero

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Questa pandemia ha distrutto molte certezze e ha indicato delle strade da seguire: alcune sono state percorse, altre purtroppo no. Mi riferisco a tre segmenti molto delicati e molto sensibili della nostra societa’, che sono i trai, lae il, e in quest’ultimo inserisco l’attivita’ fisica, il teatro, il cinema, e la musica, tutto cio’ serve a tutti noi per rendere la vita migliore di quella che stiamo percependo in questo momento”. Cosi’ Francesco, direttore sanitario Istituto nazionale malattie infettive Lazzarodi Roma, intervenuto all’evento digitale ‘Exercise is medicine’, organizzato da FitComm/McFit in occasione della Giornata mondiale della salute. “Questo esercito che e’ in campo, rappresentato soprattutto dai soldati che sono i ...