Nauticsud | nel 2024 esposizione internazionale a Napoli per i 50 anni del Salone

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Organizzare, nel, in occasione dei 50delun’di interessecoinvolgendo l’intero bacino del Mediterraneo: è il progetto immaginato da Afina e condiviso dai vertici della Mostra d’Oltremare (MdO), che dovrebbe prendere corpo nei prossimi tre. “L’idea è quella di renderecapitale del Mediterraneo della nautica da diporto”, afferma il presidente della Mostra d’Oltremare diRemo Minopoli. “Il– spiega – è il secondo brand della Mostra d’Oltremare SpA per longevità, dopo la Fiera della Casa, e quindi prevediamo di coinvolgere i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, attraverso ICE, ambasciate e consolati italiani all’estero, ed invitare delegazioni straniere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nauticsud nel

Tre anni per raggiungere il progetto immaginato da Afina e condiviso dai vertici della Mostra d'Oltremare: quello di organizzare2024, in occasione dei 50 anni delun'esposizione di ...Tre anni per raggiungere il progetto immaginato da Afina e condiviso dai vertici della Mostra d'Oltremare: quello di organizzare2024, in occasione dei 50 anni delun'esposizione di ...Organizzare, nel 2024, in occasione dei 50 anni del Nauticsud un’esposizione di interesse internazionale coinvolgendo l’intero bacino del Mediterraneo: è il progetto immaginato da Afina e condiviso da ...La nautica italiana da diporto gode di buona salute. Pandemia e misure di contenimento sociale non fermano la crescita di produttività del settore che registra, a livello nazionale, nel 2020 un increm ...