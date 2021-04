La Jomi Salerno pareggia la sfida di cartello contro Oderzo e mantiene la vetta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFinisce in parità laditra Mechanic System, recupero della 18^ giornata disputato ieri sera in casa delle opitergine. Il match valevole fu rinviato lo scorso 6 febbraio a causa della positività al Covid di alcune tesserate della formazione salernitana. Un pareggio che aiuta capitan Napoletano e compagne a mantenere invariato il divario proprio sulle inseguitrici venete. I punti restano tre, il che significa, con altrettante partite da giocare per ciascuna squadra, prima posizione servita sul piatto d’argento per la squadra di Laura Avram. Nel corso della gara la formazione salernitana è stata brava a tenere a lungo in mano il pallino del gioco ed a portare a casa un punto prezioso. Parte subito forte la compagine salernitana che concede ...

