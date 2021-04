Borsa | Milano sotto tono - 0 | 08% | giù le banche | corre Nexi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Seduta chiusa con debolezza a Piazza Affari ( - 0,08%), in una giornata in cui l'Istat ha presentato una mappa in cui risulta che circa il 45% delle imprese italiane sia strutturalmente a rischio, ...

Seduta chiusa con debolezza a Piazza Affari ( - 0,08%), in una giornata in cui l'Istat ha presentato una mappa in cui risulta che circa il 45% delle imprese italiane sia strutturalmente a rischio, ...Tra i principali titoli quotati sulle altre Piazze europee, a Parigi Edf e' volata di oltre il 10% sulla spinta di indiscrezioni di stampa circa l'acquisto delle quote di minoranza da parte dello ...Il novembre 2011 comincia molto male, esordio di dieci mesi vissuti pericolosamente. Il primo giorno del mese la Borsa di Milano perde quasi il 7% quando Atene annuncia (salvo smentirsi 48 ore dopo) ...MILANO (Reuters) - Nella settimana terminata il 4 aprile, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica è stato di 57,71 euro/MWh, in calo dell'8% dai 62,76 della settimana precedente ...