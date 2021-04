F1, Sebastian Vettel: “Non ho ancora il giusto feeling con la nuova vettura, dobbiamo risolvere grossi problemi…” (Di martedì 6 aprile 2021) Sebastian Vettel, reduce da un 2020 letteralmente grigio con la Ferrari, confidava nell’approdo in Aston Martin (l’ex Racing Point) per tornare a sorridere e, soprattutto, a fare vedere il suo reale valore in pista. Per sua sfortuna, invece, il Mondiale 2021 è iniziano nel modo peggiore per il nativo di Heppenheim. Dopo aver girato troppo poco nel corso dei test pre-stagionali di Sakhir, per colpa di problemi tecnici assortiti sulla sua AMR21, anche l’esordio del Gran Premio del Bahrain ha presentato un conto salatissimo al tedesco, ampiamente fuori dalla zona punti e, soprattutto, autore di un tamponamento ad Esteban Ocon che ha davvero stupito tutto il Circus. Il commento del quattro volte campione del mondo è schietto, quanto amaro: “Non mi sento ancora a mio agio con la mia vettura – le sue parole riportate da ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021), reduce da un 2020 letteralmente grigio con la Ferrari, confidava nell’approdo in Aston Martin (l’ex Racing Point) per tornare a sorridere e, soprattutto, a fare vedere il suo reale valore in pista. Per sua sfortuna, invece, il Mondiale 2021 è iniziano nel modo peggiore per il nativo di Heppenheim. Dopo aver girato troppo poco nel corso dei test pre-stagionali di Sakhir, per colpa di problemi tecnici assortiti sulla sua AMR21, anche l’esordio del Gran Premio del Bahrain ha presentato un conto salatissimo al tedesco, ampiamente fuori dalla zona punti e, soprattutto, autore di un tamponamento ad Esteban Ocon che ha davvero stupito tutto il Circus. Il commento del quattro volte campione del mondo è schietto, quanto amaro: “Non mi sentoa mio agio con la mia– le sue parole riportate da ...

Advertising

FormulaZayn16 : RT @Motorsport_IT: #F1 | @Charles_Leclerc prima del #imolagp si racconta a cuore aperto con - lovingleclerc2 : RT @Motorsport_IT: #F1 | @Charles_Leclerc prima del #imolagp si racconta a cuore aperto con - Motorsport_IT : #F1 | @Charles_Leclerc prima del #imolagp si racconta a cuore aperto con - ineedlouis : RT @Dangone_: Quando criticate Sebastian Vettel ricordatevi che non siete stati voi ad aver vinto un gp col volante danneggiato che in pien… - lionofsingapore : RT @Dangone_: Quando criticate Sebastian Vettel ricordatevi che non siete stati voi ad aver vinto un gp col volante danneggiato che in pien… -