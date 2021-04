Expo Dubai, ENEL: “Al Padiglione Italia innovativo sistema di illuminazione dialogherà con le emozioni dei visitatori” (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – L’energia di ENEL illuminerà il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, l’Esposizione universale che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal primo ottobre al 31 marzo 2022. Un sistema innovativo, basato sulla tecnologia dell’Internet delle cose e progettato da ENEL, renderà possibile un crescendo di giochi di luce legati a doppio filo con le emozioni dei visitatori, creando al tempo stesso scenografie luminose spettacolari. Inoltre, – sottolinea ENEL in una nota – un sistema digitale per il monitoraggio dei consumi evidenzierà i benefici di scelte consapevoli legate allo sviluppo urbano sostenibile. In qualità di Premium Provider del Padiglione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – L’energia diilluminerà il2020, l’Esposizione universale che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal primo ottobre al 31 marzo 2022. Un, basato sulla tecnologia dell’Internet delle cose e progettato da, renderà possibile un crescendo di giochi di luce legati a doppio filo con ledei, creando al tempo stesso scenografie luminose spettacolari. Inoltre, – sottolineain una nota – undigitale per il monitoraggio dei consumi evidenzierà i benefici di scelte consapevoli legate allo sviluppo urbano sostenibile. In qualità di Premium Provider del...

Advertising

laramaggiore : RT @EnelGroupIT: @ItalyExpo2020 a @expo2020dubai: un’occasione unica per promuovere modelli sostenibili. Come Premium Provider Partner del… - ANSA_med : Expo Dubai: luci Enel parlano con le emozioni ai visitatori. 'Per promuovere modelli di sviluppo sostenibili' |… - telpress : RT @Italpress: Enel illuminerà il Padiglione Italia all’Expo Dubai -