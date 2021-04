Sinner, sfuma il sogno Miami: battuto in finale da Hurkacz (Di domenica 4 aprile 2021) Fine del sogno per Jannik Sinner , ma solo per oggi. Perché il futuro del talento azzurro è davvero radioso. Il re di Miami è il polacco Hurkacz (prima del torneo al numero 37 del ranking Atp) che lo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 aprile 2021) Fine delper Jannik, ma solo per oggi. Perché il futuro del talento azzurro è davvero radioso. Il re diè il polacco(prima del torneo al numero 37 del ranking Atp) che lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinner sfuma Sinner, sfuma il sogno Miami: battuto in finale da Hurkacz Fine del sogno per Jannik Sinner , ma solo per oggi. Perché il futuro del talento azzurro è davvero radioso. Il re di Miami è il polacco Hurkacz (prima del torneo al numero 37 del ranking Atp) che lo supera in due set e ...

Fognini subito eliminato a Miami: il figlio d'arte Korda vince in rimonta Sfuma la possibilità di vedere un quartetto azzurro al terzo turno dopo la qualificazione di Sinner, Musetti e Sonego. Leggi i commenti Tennis: tutte le notizie Gasport 28 marzo - 08:43

Sinner, sfuma il sogno Miami: battuto in finale da Hurkacz Corriere dello Sport.it Sinner, sfuma il sogno Miami: battuto in finale da Hurkacz Fine del sogno per Jannik Sinner, ma solo per oggi. Perché il futuro del talento azzurro è davvero radioso. Il re di Miami è il polacco Hurkacz (prima del torneo al numero 37 del ranking Atp) che lo ...

Sinner insegna: “Quando sei sotto 0-40, non è detto che tu debba perdere il game” Jannik Sinner ai microfoni (virtuali) dopo la splendida vittoria contro Bautista Agut: “Non vuol dire nulla fare una finale. Non si diventa così rapidamente un cuoco!” “Non si diventa così rapidamente ...

Sfuma la possibilità di vedere un quartetto azzurro al terzo turno dopo la qualificazione di Sinner, Musetti e Sonego.

Jannik Sinner ai microfoni (virtuali) dopo la splendida vittoria contro Bautista Agut: "Non vuol dire nulla fare una finale. Non si diventa così rapidamente un cuoco!"