Buona Pasqua 2021 | immagini divertenti e frasi religiose da mandare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021) Auguri dia tutti i lettori de Il Corriere della Città. Quella di quest’anno sarà la secondaai tempi del Coronavirus: una festività particolare da trascorrere in famiglia, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. Questo però non toglie che ci possa essere comunque un clima il più possibile sereno, con la speranza che il periodo buio che tutti stiamo attraversando da oltre un anno passi in fretta. E’ per questo che per fare gli auguri a tutti i vostri amici, parenti e conoscenti – anche lontani – abbiamo pensato di raggruppare i migliori auguri didasu WhatsApp, Facebook, Messenger e altre piattaforme social. In occasione della Santa, noi del Corriere della Città abbiamo pensato di raggruppare tutte le migliori ...