Arnold Schwarzenegger e suo figlio Joseph | foto e muscoli a confronto

(Di sabato 3 aprile 2021) Sembra che ildiBaena, abbia deciso di seguire le orme del padre, tra bodybuilding e recitazione. IldiBaena, ha recentemente pubblicato una serie di incredibili scatti a torso nudo su Instagram in cui sembra assomigliare moltissimo al padre. Il 23enne, che ha deciso di seguire le orme di, sembra motivato a diventare un bodybuilder e ha messo in mostra i risultati del suo duro lavoro postando lesul suo profilo personale.ha anche interpretato il suo primo ruolo come attore in una commedia di fantascienza, The Chariot, e anche questo sembra rispecchiare molto il percorso professionale di ...

Movieplayer.it

L'allievo che supera il maestro? Forse ci vorrà ancora un po' prima di raggiungere un simile traguardo. Ma non si può dire che il giovane Joseph Baena, figlio del più noto Arnold Schwarzenegger, non si stia impegnando per diventare tale e quale a suo padre. Almeno se si parla di muscoli, estenuanti sessioni in palestra e fisico scolpito.