The Falcon and The Winter Soldier: alla scoperta di Madripoor

Il Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere. Questa è la prima cosa che uno spettatore medio può pensare dopo aver visto il terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier. Nonostante sia stato proposto come un prodotto intellettualmente più "semplice" di WandaVision ci sta rivelando imprevedibili colpi di scena, a partire dalla trama. L' ottima sceneggiatura, in continuo crescendo, sta trasformando sempre di più la serie rendendola un prodotto molto più maturo dei canoni a cui i Marvel Studios ci hanno abituati. Un clima più crudo e reale che ricorda molto le atmosfere di Captain America: The Winter Soldier. La bellissima regia è accompagnata da una storia complessa e che, di puntata in puntata, tocca orizzonti sempre nuovi svelandoci imprevedibili sorprese. In questo ...

