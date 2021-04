Matrix, gli errori del film con Keanu Reeves che non avevi mai notato (Di venerdì 2 aprile 2021) Un film divenuto un cult che ha dettato legge nella moda e dal forte impatto culturale: stiamo parlando di Matrix pellicola del 1999 diretta dagli allora fratelli Wachowski e interpretata da Keanu Reeves, Laurence Fishbourne, Carrie Anne Moss e Hugo Weaving. Se siete tra i pochi che ancora non lo hanno visto, sintonizzatevi Venerdì 2 aprile alle 20:59 sul canale 20 del Digitale Terrestre. Leggi anche:– Stasera in tv, Matrix su Canale 20: le curiosità sul film che non sapevi Il film di Lana e Lilly Wachowski, il primo di una fortunata trilogia alla quale presto si aggiungerà un quarto capitolo, è basato sul concetto di percezione e realtà. Noi crediamo di vivere in un mondo reale, ma non è così. Leggi anche:– Matrix 4 si intitolerà ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 aprile 2021) Undivenuto un cult che ha dettato legge nella moda e dal forte impatto culturale: stiamo parlando dipellicola del 1999 diretta dagli allora fratelli Wachowski e interpretata da, Laurence Fishbourne, Carrie Anne Moss e Hugo Weaving. Se siete tra i pochi che ancora non lo hanno visto, sintonizzatevi Venerdì 2 aprile alle 20:59 sul canale 20 del Digitale Terrestre. Leggi anche:– Stasera in tv,su Canale 20: le curiosità sulche non sapevi Ildi Lana e Lilly Wachowski, il primo di una fortunata trilogia alla quale presto si aggiungerà un quarto capitolo, è basato sul concetto di percezione e realtà. Noi crediamo di vivere in un mondo reale, ma non è così. Leggi anche:–4 si intitolerà ...

Advertising

Renatina12 : RT @Keanu_Reeves_IT: «Matrix» in tv: le lezioni di kung fu, gli infortuni sul set e gli altri 8 segreti del film - - Keanu_Reeves_IT : «Matrix» in tv: le lezioni di kung fu, gli infortuni sul set e gli altri 8 segreti del film -… - rudy_matrix : RT @trinacria_10: Per non dimenticare: 'ABBIAMO SBAGLIATO I PROTOCOLLI' 'GLI ABBIAMO BRUCIATO I POLMONI' 'ABBIAMO ELIMINATO FARMACI CHE… - rudy_matrix : @valy_s Parliamo dei dipendenti di aziende private @valy_s ? Un mio caro amico che lavora in un azienda privata è i… - rudy_matrix : RT @mattino5: 'Non mi fai vaccinare, non mi fai acquistare il vaccino come privato, non mi fai andare nella seconda casa pero mi fai pagare… -