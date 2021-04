La Pasqua dei vaccini è salva. Aprile forse (Di venerdì 2 aprile 2021) Col nuovo carico di vaccini AstraZeneca (ribattezzato Vaxzevria) arrivato stamattina all’aeroporto di Pratica di Mare e subito distribuito il rischio, nei giorni scorsi paventato da diverse regioni - Veneto, Lazio e Umbria in testa - di dover fermare le vaccinazioni per scarsità di dosi è stato scongiurato. Da Nord a Sud, dunque, sia nel giorno di Pasqua che in quello di Lunedì in Albis si continuerà a vaccinare. Ora che, con le nuove consegne, è arrivata altra “benzina” la macchina può continuare a correre. L’obiettivo è incrementare il numero quotidiano delle vaccinazioni. Ieri, come ha annunciato in un tweet la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, “abbiamo superato la soglia delle trecentomila inoculazioni al giorno”, ma per arrivare a quota 500.000 - il traguardo indicato dal commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo - ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Col nuovo carico diAstraZeneca (ribattezzato Vaxzevria) arrivato stamattina all’aeroporto di Pratica di Mare e subito distribuito il rischio, nei giorni scorsi paventato da diverse regioni - Veneto, Lazio e Umbria in testa - di dover fermare le vaccinazioni per scarsità di dosi è stato scongiurato. Da Nord a Sud, dunque, sia nel giorno diche in quello di Lunedì in Albis si continuerà a vaccinare. Ora che, con le nuove consegne, è arrivata altra “benzina” la macchina può continuare a correre. L’obiettivo è incrementare il numero quotidiano delle vaccinazioni. Ieri, come ha annunciato in un tweet la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, “abbiamo superato la soglia delle trecentomila inoculazioni al giorno”, ma per arrivare a quota 500.000 - il traguardo indicato dal commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo - ...

