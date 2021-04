Rapina tre negozi in un mese, 28enne incastrato da telecamere e arrestato (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha fermato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere il 28enne Angelo Morgillo, residente ad Acerra (Napoli), accusato di aver Rapinato nel solo mese di marzo tre negozi del Casertano, due a Maddaloni e uno nella città di Caserta; l’ultimo colpo risale a martedì 30 marzo, quando Morgillo fece irruzione a volto coperto in una profumeria di Corso Trieste, pieno centro del capoluogo, minacciò la commessa puntandole un coltello all’addome e si fece consegnare l’incasso di 500 euro. I poliziotti della Squadra Mobile di Caserta hanno visionato le immagini di videosorveglianza dell’esercizio, scoprendo che Morgillo, già sospettato per due rapine compiute nei giorni precedenti, aveva effettuato un sopralluogo in profumeria prima di fare il colpo, e in quella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha fermato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere ilAngelo Morgillo, residente ad Acerra (Napoli), accusato di averto nel solodi marzo tredel Casertano, due a Maddaloni e uno nella città di Caserta; l’ultimo colpo risale a martedì 30 marzo, quando Morgillo fece irruzione a volto coperto in una profumeria di Corso Trieste, pieno centro del capoluogo, minacciò la commessa puntandole un coltello all’addome e si fece consegnare l’incasso di 500 euro. I poliziotti della Squadra Mobile di Caserta hanno visionato le immagini di videosorveglianza dell’esercizio, scoprendo che Morgillo, già sospettato per due rapine compiute nei giorni precedenti, aveva effettuato un sopralluogo in profumeria prima di fare il colpo, e in quella ...

Advertising

anteprima24 : ** Rapina tre negozi in un mese, 28enne incastrato da telecamere e arrestato ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Caserta, tre negozi rapinati in un mese: arrestato - - casertafocus : CASERTA – Fa una rapina in compagnia di due bimbe, coltello alla pancia della commessa di profumeria di corso Tries… - edoludo : RT @il_brigante07: La Repubblica: Il recordman dei reati: in un'ora e mezzo compie una rapina e tre furti, arrestato. - rep_torino : Il recordman dei reati: in un'ora e mezzo compie una rapina e tre furti, arrestato dopo essere finito in un fosso [… -