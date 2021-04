“Per te, amore mio”. Giulia Salemi, tutti sorpresi davanti al regalo di compleanno di Pierpaolo Pretelli. È la prima volta (Di giovedì 1 aprile 2021) Parliamo ancora del GF Vip, anzi di una delle tante coppie nate al suo interno. Non tutte però sono riuscite ad appassionare i telespettatori come quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti a novembre 2020, quando Giulia ha fatto il suo ingresso nella casa, dove Pierpaolo si trovava già da settembre. Un rapporto cresciuto ogni giorno di più e da un’amicizia iniziale è nato un grandissimo amore. Che continua anche a reality concluso: nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, Giulia e Pierpaolo si mostrano più uniti e complici che mai. tutti una gioia i tanti fan dei ‘Prelemi’, nome con cui è stata definita la coppia, unendo i due cognomi. Fan che li seguono, li supportano ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Parliamo ancora del GF Vip, anzi di una delle tante coppie nate al suo interno. Non tutte però sono riuscite ad appassionare i telespettatori come quella formata da. I due si sono conosciuti a novembre 2020, quandoha fatto il suo ingresso nella casa, dovesi trovava già da settembre. Un rapporto cresciuto ogni giorno di più e da un’amicizia iniziale è nato un grandissimo. Che continua anche a reality concluso: nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico,si mostrano più uniti e complici che mai.una gioia i tanti fan dei ‘Prelemi’, nome con cui è stata definita la coppia, unendo i due cognomi. Fan che li seguono, li supportano ...

Advertising

VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - robertosaviano : “Per amore del mio popolo non tacerò”, queste parole furono la condanna a morte di #DonPeppeDiana. In una terra in… - LuigiBrugnaro : Oggi, da ogni parte del mondo, abbiamo sentito l’amore per #Venezia1600 ?? GRAZIE a ciascuno di voi! Voglio condiv… - caotica1989 : RT @eugenioosss: È inutile impugnare la ragione, per sfidare la verità di un amore. Tanto il cuore ti batte. - carmenjaratn : Un sereno giovedì Santo di riflessione e amore per rendere questo mondo migliore ?????? -