' Orribile infortunio per Blind' | fuori contro la Roma

ROMA - " Horrific injury ". Le immagini della caduta di Daley Blind al 54' di Gibilterra - Olanda di martedì sera (terminata 0 - 7) hanno fatto il giro del mondo. Un "" , come l'hanno definito i media olandesi, che rischia di compromettere seriamente la stagione del difensore dei lancieri. Nella migliore delle ipotesi ha subito una distorsione ...... lividi sulle braccia, l'al polso e un occhio tumefatto, le tirava anche oggetti e lei ... la donna ha riportato alla luce momenti davvero difficili e un quadrodella vita trascorsa ...Daley Blind ha subito un tremendo infortunio nel corso della partita delle Qualificazioni ai Mondiali tra Gibilterra e Olanda. Il calciatore dell'Ajax è uscito in barella. Inizialmente si pensava che ...Roma, 30 marzo 2021- Henrikh Mkhitaryan potrebbe non recuperare per la partita di Europa League della Roma contro l 'Ajax: le previsioni più ottimistiche davano l'armeno in panchina già per la partita ...