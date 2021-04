In Sudafrica un satellite per l’oro blu | obiettivo zero sprechi

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – L’oro blu lo salva il satellite: è la promessa di un progetto sostenuto dall’Agenzia spaziale europea (Esa), che in Sudafrica ha permesso in una fase pilota di monitorare disponibilità, impiego, evapotraspirazione e potenziali sprechi di acqua su una superficie estesa come i Paesi Bassi. L’iniziativa, si legge in una nota pubblicata dall’Esa nei giorni scorsi, si sta concentrando sugli utilizzi per l’irrigazione. Grazie al supporto di due società olandesi, Hydrologic e Eleaf, è stato condotto un primo monitoraggio su circa 40.000 chilometri quadrati.