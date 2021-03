Sharon Stone | Ho pagato Leonardo DiCaprio con il mio salario pur di farlo recitare in Pronti a morire

(Di mercoledì 31 marzo 2021)ha dichiarato che ha volutonel cast di, di cui era produttrice, accettando di pagarlo personalmente.ha svelato di averildipur di averlo nel cast di, film di cui era produttrice, dopo che lo studio aveva deciso di non assumerlo. L'attrice ha rivelato i dettagli di quanto accaduto nel 1995 tra le pagine del suo nuovo libro The Beauty of Living Twice. In, diretto da Sam Raimi,aveva il ruolo di una pistolera che arriva in una città di frontiera e si ...

subì un intervento di aumento del seno senza il suo consenso. Lo ha rivelato la stessa attrice in un'intervista a 'The Times'. Nel 2001, la, oggi splendida 63enne, si sottopose ad ..., una delle bellissime del cinema mondiale (e non solo: è tra le star con il QI più alto di Hollywood), non ha certo avuto una vita facile, tra episodi di abusi e gravi problemi di salute.Sharon Stone ha svelato di aver pagato il salario di Leonardo DiCaprio pur di averlo nel cast di Pronti a morire, film di cui era produttrice, dopo che lo studio aveva deciso di non assumerlo. L ...Sharon Stone subì un intervento di aumento del seno senza il suo consenso. Lo ha rivelato la stessa attrice in un'intervista a "The Times". Nel 2001, la ...