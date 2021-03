Lady Rugani | “Nozze? Chiedete a Daniele Non era ben visto che una giornalista stesse con…”

(Di mercoledì 31 marzo 2021)e Michela Persico sono tornati in Italia, dopo l'esperienza di quattro mesi in Bretagna. Sia il giocatore che la fidanzata sono felicissimi di avere ritrovato la serie A. E, come dice Michela, "vivere in Sardegna d'inverno è un privilegio". La risposta sul desiderio di sposarsi di Michela è piuttosto decisa: "Certo che mi piacerebbe, ma deve chiederlo a lui". Ecome risponde? "Mi piacerebbe sposarmi quando Tommaso camminerà e potrà portarci le fedi",La scelta lavorativa di Michela"Lavoravo a SportMediaset e ho dovuto scegliere se continuare a fare la pendolare fra Bergamo, dove vivevo, Milano, dove lavoravo, e Torino, dove viveva. In più non era benche unacon un calciatore, quindi la mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Lady Rugani

Tuttosport

Commenta per primo Michela Persico , compagna di Daniele, parla a Tuttosport del futuro del difensore, in prestito al Cagliari dalla Juventus : 'Quello alla Juve non è un addio? Certo che no, è stato un arrivederci. Dani è in prestito dalla Juventus ...Daniele Rugani e Michela Persico sono tornati in Italia, dopo l'esperienza di quattro mesi in Bretagna. Sia il giocatore che la fidanzata sono felicissimi di avere ritrovato la serie A. E, come dice ...