Traffico Roma del 28-03-2021 ore 10:30 (Di domenica 28 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione di luce verde e Ben ritrovati si mantiene irregolare è decisamente scarso il Traffico sull’intera rete viaria della capitale circolazione condizionata dalle restrizioni in vigore da te dall’emergenza sanitaria in corso ricordiamo a riguardo che da martedì il Lazio torna ad essere arancione nel frattempo resta in zona rossa negozi chiusi tranne quelli di prima necessità sullo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti dattica distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati anticipiamo per domani la chiusura di viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso di Francia in direzione di via Flaminia Nuova e della rampa di accesso a Corso di Francia per lavori di manutenzione del viadotto la riapertura il 2 aprile modifiche per la linea ferroviaria Roma Civita Viterbo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione di luce verde e Ben ritrovati si mantiene irregolare è decisamente scarso ilsull’intera rete viaria della capitale circolazione condizionata dalle restrizioni in vigore da te dall’emergenza sanitaria in corso ricordiamo a riguardo che da martedì il Lazio torna ad essere arancione nel frattempo resta in zona rossa negozi chiusi tranne quelli di prima necessità sullo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti dattica distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati anticipiamo per domani la chiusura di viale maresciallo pilsudski tra via Giulio gaudini e Corso di Francia in direzione di via Flaminia Nuova e della rampa di accesso a Corso di Francia per lavori di manutenzione del viadotto la riapertura il 2 aprile modifiche per la linea ferroviariaCivita Viterbo ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 10:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - zazoomblog : Traffico Roma del 28-03-2021 ore 09:30 - #Traffico #28-03-2021 #09:30 -