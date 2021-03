Covid, l’esperimento a Barcellona: in 5mila al concerto (Video) (Di domenica 28 marzo 2021) I partecipanti sono stati sottoposti tutti a un test antigenico. Solo 6 sono risultati positivi e non hanno potuto accedere al Palau de Sant Jordi La partecipazione al concerto è stata autorizzata dalle autorità della città, nonché supportata da specialisti del sistema sanitario pubblico della Catalogna. Grazie alla mascherina FFp2 e un test antigenico è stato possibile fare un tuffo nel passato e tornare liberi ai tempi in cui non c’era la pandemia. Così si è tenuto il concerto al Palau de Sant Jordi, dove la band catalana Love of Lesbian ha suonato. Questo è il primo grande concerto che si svolge dall’inizio della pandemia. Delle persone che si sono sottoposte al tampone, solo sei sono risultate positive e perciò non hanno potuto prendere parte all’evento rock. E tutto si è svolto senza incidenti significativi, come riferisce La ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 marzo 2021) I partecipanti sono stati sottoposti tutti a un test antigenico. Solo 6 sono risultati positivi e non hanno potuto accedere al Palau de Sant Jordi La partecipazione alè stata autorizzata dalle autorità della città, nonché supportata da specialisti del sistema sanitario pubblico della Catalogna. Grazie alla mascherina FFp2 e un test antigenico è stato possibile fare un tuffo nel passato e tornare liberi ai tempi in cui non c’era la pandemia. Così si è tenuto ilal Palau de Sant Jordi, dove la band catalana Love of Lesbian ha suonato. Questo è il primo grandeche si svolge dall’inizio della pandemia. Delle persone che si sono sottoposte al tampone, solo sei sono risultate positive e perciò non hanno potuto prendere parte all’evento rock. E tutto si è svolto senza incidenti significativi, come riferisce La ...

