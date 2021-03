Ilenia Fabbri | rubati oggetti nella tomba | infuriato il compagno

Leggi su viagginews

(Di sabato 27 marzo 2021) Ancora una brutta notizia per quanto riguarda: saccheggiata la sua, ilsi arrabbia con un post su Facebook Ancora non finiscono le brutte notizie per, la donna che è stata sgozzata ad inizio febbraiosua casa di via Corbara a Faenza. La suaè stata saccheggiata con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com