Covid, attesa per i dati del monitoraggio: il Lazio spera nell'arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) attesa per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle Regioni in base alla curva dei contagi. Il Lazio passerà probabilmente al colore arancione , mentre la Lombardia quasi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021)per i nuovidelche stabiliranno i nuovi colori delle Regioni in base alla curva dei contagi. Ilpasserà probabilmente al colore, mentre la Lombardia quasi ...

Advertising

ZZiliani : Ma gli juventini che strepitano per il rinvio di #InterSassuolo per #focolaio #Covid sono gli stessi che non hanno… - AnsaSardegna : Covid: casi in classe, chiuse quattro scuole a Cagliari. Dad sino al 6 aprile in attesa indagini epidemiologiche… - simabastaroghi : @kiajo76 @antokindness Nel senso che lo stesso Bassetti ha ampiamente spiegato che vengono conteggiati morti di cov… - pasconte1 : RT @frankponch72: @25O319 Riguardo ai medici che non sanno più curare, Basta vedere la gestione del covid-19... Tachipirina e vigile attes… - TuvoReal : RT @DigitalMatt3: @Valenti63339244 Con il Covid si curano i sani e si mettono i malati in vigile attesa -