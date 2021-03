Qualificazioni Mondiali 2022, Qatar ‘intruso’ nel gruppo A: la Fifa lo fa allenare con le europee (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è anche il Qatar nel gruppo A delle Qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 insieme con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con la Serbia di Milinkovic-Savic e Vlahovic, con l’Irlanda, l’Azerbaigian e il Lussemburgo. Il motivo? La Fifa ha consentito alla nazionale che ospiterà la prossima rassegna iridata di giocare contro le squadre europee e allenarsi in vista dei Mondiali di casa. Niente da paura: l’intruso Qatar, che ha già battuto il Lussemburgo 1-0 nella prima amichevole, è fuori classifica. Gli asiatici, vincitori dell’ultima Coppa d’Asia, ovviamente hanno già il pass per il torneo iridato in quanto Paese ospitante. Ma c’è comunque curiosità per vedere all’opera la nazionale Qatariota, ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) C’è anche ilnelA delleaidelinsieme con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con la Serbia di Milinkovic-Savic e Vlahovic, con l’Irlanda, l’Azerbaigian e il Lussemburgo. Il motivo? Laha consentito alla nazionale che ospiterà la prossima rassegna iridata di giocare contro le squadree allenarsi in vista deidi casa. Niente da paura: l’intruso, che ha già battuto il Lussemburgo 1-0 nella prima amichevole, è fuori classifica. Gli asiatici, vincitori dell’ultima Coppa d’Asia, ovviamente hanno già il pass per il torneo iridato in quanto Paese ospitante. Ma c’è comunque curiosità per vedere all’opera la nazionaleiota, ...

