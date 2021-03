Citrus | la frutta e la verdura che fanno bene alla salute e al mondo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si possono ottenere grandi risultati con un ortaggio, un frutto, un legume. Il primo è fare del bene a noi stessi, dato che sono i cibi che più di altri ci aiutano a mantenerci in salute e vivere meglio, ma non è l’unico: se provengono da agricoltura sostenibile e nascono da una filiera etica rispettano anche anche l’ambiente e le persone che li coltivano, e possono persino diventare un mezzo per sostenere la ricerca scientifica e tutelare le bellezze dell’Italia. È questo (e molto altro) che fa Citrus: azienda italiana tutta al femminile nata nella campagna romagnola grazie alla lungimiranza della giovane Ceo Marianna Palella e all’esperienza della mamma Paola Pappalardo, Direttrice Generale.