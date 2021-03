Advertising

MediasetTgcom24 : Birmania, rilasciate oltre 600 persone arrestate durante il golpe #birmania -

Oltre 600 persone arrestate in Birmania dalle forze di sicurezza dopo il colpo di Stato militare del 1 febbraio sono state rilasciate, rendono noto fonti carcerarie. "Abbiamo rilasciato 360 uomini e 268 donne dalla prigione di ..."