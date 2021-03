Serie A, diritti televisivi: oggi la scelta tra l’offerta Sky e quella Dazn (Di martedì 23 marzo 2021) Si tiene oggi l’ultima assemblea della Lega calcio per la decisione sulle offerte riguardanti i diritti televisivi del prossimo campionato. La concorrenza tra Dazn e Sky è diventata serrata in vista del prossimo campionato di Serie A. Finora il colosso americano gestito da Rupert Murdock ha avuto la meglio, riuscendo ad accaparrarsi il maggior numero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Si tienel’ultima assemblea della Lega calcio per la decisione sulle offerte riguardanti idel prossimo campionato. La concorrenza trae Sky è diventata serrata in vista del prossimo campionato diA. Finora il colosso americano gestito da Rupert Murdock ha avuto la meglio, riuscendo ad accaparrarsi il maggior numero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - tancredipalmeri : Secondo @MarcoBellinazzo la massima offerta per i diritti esteri della Serie A è meno della metà del prezzo di vendita del bando precedente - romanewseu : Diritti tv #SerieA, oggi può arrivare la decisione: la situazione #ASRoma #RomanewsEU - infoitsport : Diritti Tv Serie A, ci siamo. Tutto pronto per il sì a Dazn? - CineclubVittor1 : #KeanuReeves, due settimane fa ha pubblicato il primo numero di un suo fumetto: #BRZRKR (che sta, per Berserker) co… -