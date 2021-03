Prandelli, quanti ostacoli dopo il primo addio a Firenze (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze 23 marzo 2021 - Quella cena con Bettega avrebbe fatto indispettire Diego della Valle e nel dare l'addio a Firenze al termine dlela stagione 2009 - 10, Cesare Prandelli non potrà passare (... Leggi su lanazione (Di martedì 23 marzo 2021)23 marzo 2021 - Quella cena con Bettega avrebbe fatto indispettire Diego della Valle e nel dare l'al termine dlela stagione 2009 - 10, Cesarenon potrà passare (...

Advertising

OufcItalia : Allora. Il problema non è quella Prandelli. Tutti quanti della #Fiorentina si devono guadare dentro di sè. - Baudrill_ : Per quanti giorni andrete avanti a frantumarci le palle con le dimissioni di Prandelli? - qn_lanazione : Prandelli, quanti ostacoli dopo il primo addio a Firenze - fabiocp88 : Quanti punti ha fatto Prandelli in totale? - infoitsport : Prandelli prova a cambiare la Fiorentina. Tra rosa corta e cambi che non danno slancio: quanti punti persi ‘in vola… -