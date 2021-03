Dimissioni Prandelli | ecco la nota della Fiorentina

(Di martedì 23 marzo 2021)il comunicato ufficiale del club Viola delledi Cesare: “Lainforma che, in data odierna, l’allenatore Cesareha presentato alla Dirigenza del Club le proprie. La Società viola, con enorme dispiacere, ha accolto la richiesta del tecnico comprendendone le ragioni, che vanno oltre il calcio giocato. Cesareè l’allenatore e l’uomo che in questi mesi ha dato tutto se stesso dimostrando, ancora una volta, il profondo legame e affetto che lo lega alla città di Firenze e alla. Il Presidente Commisso, la Dirigenza, la Squadra e tutto il Popolo viola ringraziano Cesare, augurandogli di ritrovare al più presto la serenità e le energie necessarie per ...

Advertising

DiMarzio : Confermate le dimissioni di #Prandelli, stasera #Iachini torna a #Firenze per guidare la @acffiorentina fino alla f… - DiMarzio : A #Firenze, #Prandelli verso le dimissioni, dovrebbe tornare #iachini: tutto tra poco su @SkySport 24 @acffiorentina - SkySport : Fiorentina, Prandelli si dimette: pronto il ritorno di Iachini - SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto ver… - ultimenotizie : Cesare #Prandelli ha rassegnato le dimissioni e lascerà la panchina della Fiorenza. Il tecnico di Orzinuovi saluta… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni Prandelli

Un nuovo cambio in vista alla Fiorentina: Cesaresta per rassegnare ledopo soli quattro mesi da allenatore della squadra viola . Ancora da chiarire le cause di questa scelta, arrivata a dieci giornate dalla fine del campionato, ...Primedi un allenatore di serie A, ma non si tratta di Pirlo. Le annuncia Gianluca Di Marzio che rivela chesi è dimesso da tecnico della Fiorentina. Al suo posto torna sulla panchina ...Cesare Prandelli ha rassegnato poco tempo fa le dimissioni da allenatore della Fiorentina. Di seguito il club propone nella sua versione integrale sul sito ufficiale la lettera di addio dell'ormai ex ...Risale a pochi minuti fa il comunicato della società viola in merito alla clamorosa decisione di Cesare Prandelli di rassegnare le sue dimissioni in qualità di allenatore toscano.