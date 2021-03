Addio a Frank Worthington, ex bomber del Leicester. Era definito “il George Best della classe operaia” (Di martedì 23 marzo 2021) E’ venuto a mancare all’età di 72 anni Frank Worthington, ex attaccante di Huddersfield, Bolton e Leicester. La notizia del decesso dell’ex calciatore è stata confermata dalla sua famiglia. Il giocatore era diventato molto famoso nel calcio inglese per essere un anticonformista, tanto da essere spesso definito “il George Best della classe operaia”. “Frank ha portato gioia a tante persone nel corso della sua carriera e nella sua vita privata”, ha detto sua moglie, Carol Worthington. “Mancherà molto a tutti coloro che lo amavano così tanto”. Dopo aver cominciato la carriera con l’Huddersfield nel 1966, Worthington ha militato in ben 20 squadre, arrivando ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) E’ venuto a mancare all’età di 72 anni, ex attaccante di Huddersfield, Bolton e. La notizia del decesso dell’ex calciatore è stata confermata dalla sua famiglia. Il giocatore era diventato molto famoso nel calcio inglese per essere un anticonformista, tanto da essere spesso“il”. “ha portato gioia a tante persone nel corsosua carriera e nella sua vita privata”, ha detto sua moglie, Carol. “Mancherà molto a tutti coloro che lo amavano così tanto”. Dopo aver cominciato la carriera con l’Huddersfield nel 1966,ha militato in ben 20 squadre, arrivando ...

Addio a Frank Worthington, ex bomber del Leicester. Era definito "il George Best della classe operaia" Periodico Italiano

