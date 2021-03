Scandalo a Roma | cinghialini strappati alle mamme e messi all’asta a 1€ al chilo | insorgono gli animalisti

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ciò che è accaduto aè sconcertante. Dei cinghiali sono statia un euro al: erano stati catturati vivi nelle Riserve Naturali della Marcigliana e dell’Insugherata. Lodei cinghiali “Natura, l’ente regionale che gestisce le aree verdi del Comune di, ha indetto un piano di contenimento per la gestione del cinghiale che ne prevede la cattura con trappole e la vendita, tramite un’asta, advatori da ingrasso, possessori di afv e ZAC, o al macello.” ha dichiarato Greta S., appartenente ad un gruppo di volontari cinghialisti e ancora: “Lo sconcerto è divenuto rabbia e amarezza quando si è appreso dell’indizione dell’asta, senza che nessuna delle associazioni presenti ai tavoli tecnici fosse stata interpellata, ...

