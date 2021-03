Accordo sui rider, imbrattata la sede Ugl di Milano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano - imbrattata la sede dell'Ugl di Milano . Il sindacato, preso di mira per l'Accordo siglato con Assodelivery , aveva già subito atti intimidatori nelle sedi di Torino, Genova e Bologna. "L'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021)ladell'Ugl di. Il sindacato, preso di mira per l'siglato con Assodelivery , aveva già subito atti intimidatori nelle sedi di Torino, Genova e Bologna. "L'...

Accordo sui rider, imbrattata la sede Ugl di Milano "L'accordo lo avete firmato con il sangue dei/delle rider", la scritta con lo spray apparsa davanti alla sede di via Enrico Annibale Butti. Il gesto è stato condannato da Paolo Capone e Riccardo ...

