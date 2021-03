Trentino, la storia di Fiammetta e del pascolo trasformato in aula di scuola: la didattica a distanza si fa tra i monti e le capre (Di domenica 21 marzo 2021) Fare didattica a distanza a mille metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino. Quando la sua scuola ha chiuso a causa di Covid-19, la bambina ha seguito papà Massimiliano in “ufficio”. La madre fa l’operatrice sociosanitaria e ovviamente non può portarla con sé, l’aula di Fiammetta è quindi diventata il pascolo dove vengono allevate 350 capre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Farea mille metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È ladi, 10 anni, iscritta al quarto anno dellaprimaria di Mezzolombardo, in. Quando la suaha chiuso a causa di Covid-19, la bambina ha seguito papà Massimiliano in “ufficio”. La madre fa l’operatrice sociosanitaria e ovviamente non può portarla con sé, l’diè quindi diventata ildove vengono allevate 350L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

RaiNews : Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta,… - DialogoStudi : Venerdì 26 marzo, ore 18, un appuntamento con la Storia. Approfondiremo la vita di #AndreasHofer, insieme al prof.… - cdghietta : RT @RaiNews: Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, is… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, is… - Scaccabaro : RT @RaiNews: Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, is… -